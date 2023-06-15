إسرائيل: الجندي الذي قتل الطفل الفلسطيني محمد التميمي لن يواجه إجراءات تأديبية

قال الجيش الإسرائيلي إن الجندي الذي قتل الطفل الفلسطيني محمد التميمي /عامان ونصف العام/ وأصاب والده عند مدخل قرية النبي صالح في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر، لن يواجه إجراءات تأديبية.

وجاء في تحقيق الجيش الإسرائيلي أن الجندي اعتقد خطأ أن عائلة التميمي أطلقت النار عليه، لأن صوت الطلقات جاء من ضابط إسرائيلي قريب، وفقا لصحيفة "هآرتس".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اكتفاء الجيش الإسرائيلي "بتوبيخ قاتل الشهيد الطفل التميمي دليل قاطع على عدم جدية التحقيقات الإسرائيلية".