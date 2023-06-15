إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية في نابلس

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الرأس، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات ليل الأربعاء/الخميس مع قوات إسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الشاب الذي أصيب بالرصاص الحي في رأسه حالته خطيرة.

وذكرت وفا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس من عدة محاور، وصولا إلى شارع المريج في منطقة رفيديا، معززة بآليات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات في المنطقة.

وأضافت أن القوات تحاصر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطويل في 13 فبراير الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها.