استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

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استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، بعد ساعات من إصابته رصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي داهم نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن خليل الأنيس (20 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة في رأسه برصاص الجيش الإسرائيلي.

فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بإصابة 337 آخرين بينهم أربعة أطفال، بالرصاص وحالات الاختناق بينها إصابتان خطيرتان، خلال المواجهات في نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية داهمت نابلس من عدة محاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، وحاصرت منزل معتقل فلسطيني تمهيدا لهدمه فيما اندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في محيط المنطقة.

وهدم الجيش منزل المعتقل أسامة الطويل بدعوى تنفيذه في أكتوبر الماضي عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وفي السياق، أصيبت فتاة فلسطينية مساء الأربعاء بشظايا الرصاص الحي، إثر اشتباكات مسلحة وقعت عقب مداهمة قوات إسرائيلية بلدة يعبد في جنين.

ويحاصر الجيش الإسرائيلي بلدة يعبد لليوم الثاني على التوالي وأغلق كل الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية، بدعوى ملاحقة منفذ عملية إطلاق نار أول أمس أسفرت عن إصابة أربعة من جنوده بجروح.