 صحيفة: طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة - بوابة الشروق
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صحيفة: طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة

أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 27 مايو 2020. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز
أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 27 مايو 2020. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 3:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 3:36 ص

ذكرت صحيفة أساهي اليابانية أن طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية خلال الفترة الأخيرة.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة يوم الجمعة حيث أظهرت الاختبارات بين العاملين في مناطق البغاء بالعاصمة حالات إصابة في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وقالت الصحيفة إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن ”عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح“.

 


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