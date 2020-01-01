بنجلاديش تؤسس شركة للطاقة المتجددة

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أعلنت وزارة الطاقة البنجلاديشية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء توقيع شركة نورث ويست باور جنريشن كومباني للكهرباء اتفاقا مع شركة "تشاينا ناشيونال ماشينري إمبورت أند إكسبورت كورب" (سي.إم.سي) الصينية لإقامة شركة مشتركة لتنفيذ مشروعات لتوليد 500 ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وستتقاسم الشركتان البنجلاديشية والصينية ملكية الشركة الجديدة بنسبة 50 في المئة لكل منهما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة يبلغ 160 مليون تاكا(8ر1 مليون دولار)، في حين يبلغ رأس المال المرخص 10 مليارات تاكا.

يذكر أن بنجلاديش نفذت 23 مشروعا لإنتاج 1220 ميجاوات كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.