المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: نقف على مغالطات الإعلام الإثيوبي للرد عليها بالوقائع الموثقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز يحاول الاشتباك مع كم المغالطات والمعلومات المزيفة الذي يحاول ترويجها الإعلام الإثيوبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الإثيوبية تقدم روايات مزيفة ومعلومات مغلوطة، وآخرها كان ترويج أن مصر كانت سببًا في عرقلة المفاوضات.

وأشار إلى انخراط فريق التفاوض الدولية في كل المحافل الدولية التي تناولت أزمة سد النهضة، موضحًا أن الدراسات التي يجريها المركز المصري للفكر والدراسات تقف على هذه المغالطات في الإعلام الإثيوبي للرد عليها بالوقائع الثابتة والأحاديث المصرية الموثقة.