 فيديو.. البنك الزراعي: توقيع بروتوكول لتحويل 200 ألف فدان للري بالطرق الحديثة بجنوب الوادي خلال يومين - بوابة الشروق
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فيديو.. البنك الزراعي: توقيع بروتوكول لتحويل 200 ألف فدان للري بالطرق الحديثة بجنوب الوادي خلال يومين

أرشيفية
أرشيفية
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 1:14 ص

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحويل طرق الري القديمة إلى الحديثة، مشيرًا إلى الإنتاج الناتج عن تلك الطرق يغطي التكلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الري ومحافظة الوادي الجديد خلال اليومين المقبلين؛ لتحويل 200 ألف فدان للري بالطرق الحديثة في جنوب الوادي.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري على رأس البنوك التي تموّل الفلاح بفائدة 5% وبإجراءات بسيطة، تتمثل في تقديم صور من: حيازة الأرض ومعاينة الأرض وبطاقة الرقم القومي، مستطردًا: «حريصون على دعم الاقتصاد المصري وتقديم خدمة للفلاح والمزارع في جميع أنحاء مصر».


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