قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحويل طرق الري القديمة إلى الحديثة، مشيرًا إلى الإنتاج الناتج عن تلك الطرق يغطي التكلفة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الري ومحافظة الوادي الجديد خلال اليومين المقبلين؛ لتحويل 200 ألف فدان للري بالطرق الحديثة في جنوب الوادي.



وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري على رأس البنوك التي تموّل الفلاح بفائدة 5% وبإجراءات بسيطة، تتمثل في تقديم صور من: حيازة الأرض ومعاينة الأرض وبطاقة الرقم القومي، مستطردًا: «حريصون على دعم الاقتصاد المصري وتقديم خدمة للفلاح والمزارع في جميع أنحاء مصر».

