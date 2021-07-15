 العراق: انفجار عبوة ناسفة قرب رتل للتحالف الدولي بمحافظة الناصرية - بوابة الشروق
الخميس 15 يوليه 2021 1:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟

النتـائـج تصويت

العراق: انفجار عبوة ناسفة قرب رتل للتحالف الدولي بمحافظة الناصرية

د ب ا
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:56 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:56 م

أكد مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من رتل تابع لقوات التحالف الدولي في محافظة الناصرية مركز محافظة ذي قار الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأفاد المصدر الأمني -في تصريح اليوم الخميس- بأن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي في محافظة الناصرية جنوبي البلاد"، مضيفا أن انفجار العبوة لم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية.

ومن ناحية أخرى، أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة تسلل لعناصر (داعش) الإرهابي في جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وذكر الحشد الشعبي العراقي، في بيان اليوم، أن قوة من اللواء 45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمالي محافظة بابل، موضحا أن مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل إلى المنطقة المذكورة، حيث وقفت لهم قوات اللواء 45 بالمرصاد، وتمكنوا من إفشال محاولتهم، وأثناء عودة القوة انفجرت عبوة ناسفة زرعها التنظيم الإرهابي في منطقة صنيديج في جرف النصر، حيث أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك