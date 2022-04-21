قررت مديرية الصحة بالقاهرة تحويل مستشفيات حميات العباسية وصدر العباسية وحميات حلوان إلى مستشفيات عزل كامل، بعدما كانت مستشفيات عزل جزئي.

وجاء في مذكرة رسمية لمديرية الصحة بالقاهرة أعدتها إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة أن هذه الخطوة تتم "نظرا لبدء الموجة السادسة من كورونا" وتزايد عدد حالات الانتظار بدءا من الثلاثاء 12 يوليو.

كما تضمنت المذكرة تخصيص غرفة عزل بجميع المستشفيات لحجز حالات الانتظار قبل تحويلها لمستشفيات العزل.

وأوضحت المذكرة أنه قد تم تأكيد تفعيل غرفة كورونا بالمديرية، بعدما تلاحظ زيادة عدد إصابات كورونا في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد المصابين المترددين على المستشفيات.