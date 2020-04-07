اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة نابلس في الضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين في منطقتي شارع المساكن وبعض أحياء بلدة عسكر.



وقالت وكالة «وفا» الفلسطينية، إن قوات الاحتلال وصلت إلى نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيسي بجوار مخيم عسكر.

مواجــهـــات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية عزموط شرق نابلس. pic.twitter.com/HebkRC7Ktv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 14, 2023



واقتحمت القوات بلدات وقرى بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيت، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية اعتقالات.

⭕️قوات الاحتلال تقتحم كفر قليل جنوب نابلس pic.twitter.com/aTN80kF2xF — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) July 14, 2023



وفي وقت سابق، أصاب جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، خلال قمعه مسيرات ضد الاستيطان في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.



وفي قرية «أم صفا» شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة للمواطنين رفضًا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية.



وأطلق جيش الاحتلال، قنابل الغاز السام والصوت تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق.



وتشهد «أم صفا» منذ أسابيع هجومًا متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل وسيارات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.



وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.