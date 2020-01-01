مستوطنون إسرائيليون يضخون مياها عادمة في أراض فلسطينية

ضخ مستوطنون، اليوم السبت، مياها عادمة في أراض زراعية ببلدة نحالين، غرب بيت لحم، وفق ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في تصريحات صحفية، إن مستوطني "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين في قرى نحالين ووادي فوكين وحوسان، ضخوا مياها عادمة في أراضي منطقة عين فارس، التي تضم ينبوع مياه، ومزروعة بأنواع مختلفة من المحاصيل.

وأضاف بريجية أن مستوطني بيتار عليت يتعمدون دوما ضخ المياه العادمة في تلك المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة في المكان.

وغالبا ما يمارس المستوطنون في المنطقة أعمالا استفزازية للفلسطينيين بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.