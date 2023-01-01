إجلاء المئات في جزيرة لا بالما الإسبانية بسبب حريق غابات

قالت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، إن نشوب حريق غابات في جزيرة لا بالما أجبر ما لا يقل عن 500 شخص على إخلاء منازلهم، في أول كارثة طبيعية تحدث على الجزيرة منذ ثوران أحد البراكين في 2021.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح السبت، في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تشكل جزءا من جزر الكناري، وذلك في ظل ترقب العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري فرناندو كلافيخو، إن 11 منزلا على الأقل دُمرت مع انتشار الحريق.

وأضاف كلافيخو للصحفيين في لا بالما: "عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء ربما يتجاوز الألف. يتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه الرياح القوية"، مشيرا إلى أن نحو 346 فدانا تلفت جراء الحريق.

وتكافح أربع طائرات هليكوبتر وأربع وحدات مكافحة حرائق على الأرض من أجل السيطرة على الحريق في الجزيرة.