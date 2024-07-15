مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار في المنصورة

لقي شخص مصرعه في محافظة الدقهلية، أسفل عجلات قطار أثناء محاولته العبور من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة في مزلقان الشغلة بمنطقة الهابي لاند قبل دخول القطار محطة قطارات المنصورة، وجرى نقل أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بمنطقة الهابي لاند، بمصرع شخص أسفل عجلات قطار بجوار مزلقان الشعلة أثناء مرور القطار بالمزلقان قبل الدخول إلى محطة قطارات المنصورة.



وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود أشلاء جثة شخص يدعى «حسن. م، 45 عاماً، ومقيم بقولنجيل»، وتبين أنه حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة أثناء مرور القطار بالمزلقان، وقبل دخول القطار إلى محطة قطارات المنصورة.

وجرى نقل أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.