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تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:58 ص

يستضيف فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 25 مباراة، بينما يتواجد بلدية المحلة في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري، ولديه 23 نقطة من 29 مباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة بلدية المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وأحمد مجدي، ومحمد عاطف.

خط الوسط: دونجا، وعبدالله السعيد، وناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفي شلبي، ويوسف أوباما، وإبراهيم نداي.

 


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