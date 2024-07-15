 نورا علي للسياح والصحفيين الأسبان: شرم الشيخ مدينة عالمية توفر تجربة سياحية متفردة - بوابة الشروق
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نورا علي للسياح والصحفيين الأسبان: شرم الشيخ مدينة عالمية توفر تجربة سياحية متفردة

علي كمال
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 12:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 12:02 ص

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن شرم الشيخ، مقصد سياحي فريد ومتنوع ومتفرد ويساعد الوكلاء بالخارج على تسويقه في بلدانهم نظرًا لمقوماته الساحرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بأحد الفنادق بمناسبة وصول أول رحلة لشركة آير كايرو إلى شرم الشيخ قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضافت علي، أن الدولة المصرية من خلال جهاتها المعنية تقدم كل الدعم اللازم لتنشيط السياحة إلى شرم الشيخ، وترحب بجميع السياحة الخارجية من جميع أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان وأن هذه الرحلة تضع شرم الشيخ على خريطة السياحة الإسبانية، مشيرةً إلى أن شرم الشيخ مقصد عالمي يضم أنماطًا متفردة قادرة على تقديم تجربة سياحية متميزة.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر إلى شركة سما ترافيل على جهودها المتواصلة في وضع مصر على خريطة السياحة الأسبانية.

وشارك في المؤتمر الملحق السياحي المصري بلندن، ونائب رئيس جمعية الصحفيين الدولية بمدريد، ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين الأسبان.


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