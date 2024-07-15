النائب أحمد السجيني: 25% حجم الفاقد الموجود في شبكة الكهرباء بسبب السرقة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد مُلِّم بصورة كبيرة بأزمة الكهرباء في مصر رغم توليه المسئولية منذ أيام.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الأحد، أن هناك فاقدًا في إنتاج الكهرباء يتراوح بين 20 و25% بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وأوضح أن هذا الفاقد يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، مشددا على أن وزير الكهرباء لا يجب أن يتعامل مع الوزارة على أنها مستقلة عن باقي الوزارات.

وأكد ضرورة التعاون مع وزارة البترول التي توفر الوقود الخاص بتشغيل المحطات، بجانب وزارة المالية التي توفر فارق السعر بسبب الدعم، بجانب وزارة التنمية المحلية لمواجهة سرقة الكهرباء.