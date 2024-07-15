ترامب يعلن خطته المستقبلية بعد محاولة اغتياله المروعة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيتوجه قريبا لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن.



وكتب ترامب عبر منصته "THE TRUTH" "بعد الأحداث المروعة التي وقعت بالأمس، كنت أخطط لإعادة جدولة رحلتي إلى ويسكونسن لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لمدة يومين، لكنني قررت أنه لا يمكنني السماح لـ"مطلق النار" أو القاتل المحتمل بإجباري على تغيير الجدول الزمني أو أي شيء آخر".

وأكد ترامب في منشور سابق أنه لن يسمح للشر بالانتصار، مشددا على ضرورة تكاتف وتوحد المجتمع الأمريكي في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وأصيب ترامب في أذنه، وقتل شخصا آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران، فيما تمكن رجال الخدمة السرية من تصفية مطلق النار.