قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ تصدير الحاصلات الزراعية يتم بشكل جيد، مؤكدا أنه لا علاقة لزيادة التصدير بارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، مساء الإثنين، أن هناك حلقات وسيطة في سلاسل الإنتاج هي المسئولة عن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

واستشهد وزير الزراعة، بالتباين في الأسعار التي يتم تسجيلها في القرى مقارنة بالمحال التجارية بالمدن، موضحًا أنَّ كلما زادت سلاسل الإمداد كلما ظهر هامش ربح.

ونوه بأنَّ الوزارة تعمل على تطبيق الزراعات التعاقدية لضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة، مع زيادة المنافذ التابعة للوزارة.

وأفاد بأن العمل يتم في منظومة واحدة من قِبل الجهات الحكومية التي لديها قدرة على العمل في المجال الزراعي. وتحدث عن منتج البصل، قائلا إنه شهد الأزمة في العام الماضي بسبب إقدام بعض التجار على تخزينه لتعطيش السوق، لكن الوضع مختلف حاليا حيث يتوفر بالأسواق ويُباع بسعر عشرة جنيهات مقارنة بـ30 جنيها في وقت سابق.