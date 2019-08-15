البابا تواضروس: لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلا: "الإنسان من نفسه"،

وأضاف ردا على أسئلة الشباب، خلال عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الإسكندرية أصبحت مدينة متسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية تضم عدد كبير من الكهنة يترأسهم أحد الأساقفة، وحول تعرضه الشخصى للهجوم على "السوشيال ميديا"، قال: "وظيفتى الخدمة والعمل ولا مجال للالتفات لأشياء هامشية".

وشدد على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلا: "الفهلوة لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح "، محذرا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها، وعلى الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام ".

ونفى البابا تواضروس وجود أي انقسام داخل المجمع المقدس؛ مؤكدا على كافة الأعضاء لديهم مسؤلية كاملة ولكن الاختلاف فى الآراء أمر طبيعى، وهناك منقاشات كثيرة و طرح وجهات نظر متعددة للاتخاذ القرار المناسب.

وكشف أن الايبارشيات المختلفة تمتاز بالتكافل فيما بينها، بحيث تمنح الكنائس الغنية الأخرى الفقيرة، مشيرا إلى أن بعض الايبارشيات تمنح "عشورها" للايبارشية الفقيرة.

وقال البابا تواضروس إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة.

وأوضح البابا تواضروس، أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد.

وكشف البابا أن تأجيل سيامة الأنبا مكاريوس بالمنيا، نظرًا لكبر مسئوليات الخدمة بإيبارشية المنيا، مؤكدا أن تأجيل تجليسه جاء بشكل مؤقت لحين وضع التصور النهائي.