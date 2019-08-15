 زعيم حزب العمال البريطاني يعتزم الدعوة لتصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون - بوابة الشروق
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زعيم حزب العمال البريطاني يعتزم الدعوة لتصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 4:22 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 4:22 ص

أعلن زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربن الأربعاء أنه يعتزم الدعوة إلى تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، معتبرا ذلك أمرا "كارثيا".

وقال كوربن في رسالة موجهة إلى قادة الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الرئيسيين إن الحكومة "ليس لديها تفويض بالخروج بدون اتفاق".

وأضاف: "بناء على ذلك، أعتزم التقدم بدعوة لإجراء تصويت بحجب الثقة في أقرب فرصة عندما نكون واثقين من النجاح".

وتابع أنه "عقب نجاح التصويت بحجب الثقة" يتطلع إلى تنصيبه رئيسا للوزراء لفترة محددة زمنيا من أجل منع الخروج بدون اتفاق.

وقال إنه إذا نجح في ذلك، سيدعو إلى انتخابات عامة.

كان جونسون قد أعلن التزامه بموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا كان ذلك بدون التوصل لاتفاق مع بروكسل.

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