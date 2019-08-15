 الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح بدخول النائبتين الأمريكيتين طليب وعمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح بدخول النائبتين الأمريكيتين طليب وعمر

د ب أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:17 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:17 م

قالت نائبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي للتلفزيون الإسرائيلي، إن بلادها لن تسمح بدخول النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر أراضيها.

وأضافت: "لن نسمح بدخول هؤلاء الذين ينكرون حقنا في الوجود في العالم".

وكانت طليب وعمر النائبتان بمجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، قد جددتا دعمهما لحركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المناهضة لإسرائيل التي ترمي إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقاطعة الشركات والسلع الإسرائيلية.

وكان من المتوقع وصولهما المطار الدولي في تل أبيب في وقت ما بحلول الأحد. ولم تعلق النائبتان بعد على رفض دخولهما إسرائيل.

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