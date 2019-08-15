 المتهم بمهاجمة مسجدي نيوزيلندا يسعى لنقل المحاكمة من كرايستشيرش - بوابة الشروق
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المتهم بمهاجمة مسجدي نيوزيلندا يسعى لنقل المحاكمة من كرايستشيرش

منفذ هجوم مسجدي كرايستشيرش
منفذ هجوم مسجدي كرايستشيرش
كرايستشيرش (نيوزيلندا) (رويترز)
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 5:19 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 5:19 ص

قال قاض يوم الخميس إن فريق الدفاع عن المتهم بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس آذار طلبوا نقل المحاكمة من مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد، حيث وقع الهجومان.

وقال كاميرون ماندر قاضي المحكمة العليا خلال جلسة إجرائية إنه تقرر عقد جلسة في الثالث من أكتوبر تشرين الأول لنظر الطلب في نقل المحاكمة إلى أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، وإن المتهم برينتون تارانت سيظل محتجزا إلى ذلك الحين.

ولم يرد مستشار الدفاع بعد على طلب بالتعليق وتوضيح سبب السعي لنقل مكان المحاكمة.

وكان مهاجم مسلح بأسلحة نصف آلية قد هاجم المصلين خلال صلاة الجمعة في كرايستشيرش بالجزيرة الجنوبية في 15 مارس آذار مما أوقع 51 قتيلا في أسوأ واقعة إطلاق نار بالبلاد في وقت السلم. وبث المهاجم الواقعة بثا مباشرا على فيسبوك.

ودفع تارانت (29 عاما) ببراءته من كل التهم الاثنتين والتسعين المنسوبة إليه. وهو محتجز في سجن شديد الحراسة في أوكلاند الواقعة على مسافة تقطعها الطائرة في 90 دقيقة من كرايستشيرش.

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