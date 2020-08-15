صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي منع إيران من تسليح أذرعها في المنطقة

أكدت صحيفة " اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الـدولـي خطوات جادة ورادعة من خلال تمديد حظر الأسلحة وكل الخطوات الـتي من شأنها منع نظام إيران من تسليح أذرعها وتنفيذ أجنداتها في المنطقة والـتي يمتد تهديدها وخطرها إقليميا ودوليا.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم السبت التي جاءت بعنوان (أذرع الإرهاب.. وجهود السلام)- أن الأدوار التخريبية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في المنطقة، تعكس إحدى زوايا المشهد الـعام الـذي يصور الـتهديدات الإيرانية لاستقرار وأمن المنطقة والعالم من خلال ميليشياته في اليمن ولبنان وبقية الدول العربية.

وأوضحت أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس الأول الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مفخخة» كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن هذه الحيثيات دلالة أخرى على استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في انتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرار نظام طهران في العمليات التي من شأنها تهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.