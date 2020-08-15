أستاذ سياسات دولية: لا يمكن لمصر أن تشعر بالهناء دون السودان وليبيا

قال الدكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، إن هناك تطورًا كبيرًا في العلاقات المصرية السودانية، وذلك إثر زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى السودان.

وأضاف سينجر، في مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن هناك تناغم في الفترة الأخيرة بين مصر والسودان، مؤكدًا أن الزيارة الحالية ستعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين، وستفتح آفاقا جديدة حول سد النهضة.

وتابع أن الزيارة أيضًا ستؤدي إلى تعاون في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة، لافتًا إلى أن مصر لا يمكن أن تشعر بالهناء دون السودان وليبيا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصل صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى السودان تستغرق يوما واحدا يرافقه وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية.