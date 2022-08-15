استهدف مقاومون فلسطينيون، قوات الاحتلال بالرصاص في بلدتين قضاء جنين، فجر اليوم الاثنين، وذلك ردا على استفزازات وجرائم الاحتلال.



وقالت مصادر محلية، إن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوة من جيش الاحتلال قرب المحطة في بلدة عرابة.





عاجل| تغطية صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب محطة بلدة عرابة جنوب غرب جنين". pic.twitter.com/dALSZ9ofvF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 15, 2022





واستهدف مقاومون قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، فجراً، قبل أن ينسحبوا بسلام.



ونفذ مقاومون أكثر من 35 عملية إطلاق نار، في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، منذ بداية شهر أغسطس الحالي.

مصادر صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين". pic.twitter.com/B9HdgrLmmc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 14, 2022





في المقابل، أعدمت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد أن أطلقت النار عليه داخل منزله، شمال القدس المحتلة، فجر اليوم.



وقالت عائلة الشهيد محمد الشحام، إن عناصر من قوات الاحتلال الخاصة أطلقوا النار مباشرة نحوه بعد أن فتح باب المنزل، في حي كفر عقب.



وأكدت العائلة أن جنود الاحتلال تركوا الشهيد ينزف على الأرض لأكثر من 40 دقيقة قبل أن يعتقلوه.





تغطية صحفية: "مساجد كفر عقب تنعى الشاب محمد الشحام الذي ارتقى بعد إعدامه على يد الاحتلال داخل منزله في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/LDwthXEv51 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 15, 2022



وقال والد الشهيد: "عند الساعة الثالثة فجراً على صوت صراخ الجنود، وعندما وصلت إلى باب المنزل مع محمد أطلقوا النار نحونا بشكل مباشر.. قوات الاحتلال حضرت لتصفية محمد كما فعلوا مع الشبان في نابلس وغزة والقدس وكل مكان".