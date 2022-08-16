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مصر
محمود محيي الدين: مسابقة لاختيار أكثر المشروعات ذكاء واستدامة بمبادرة حياة كريمة
محمود محيي الدين: المبادرة المصرية لحشد الاستثمار في مشروعات المناخ غير مسبوقة
متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: السيطرة على ماس كهربائي بلوحة مفاتيح في كنيسة الأنبا موسى الأسود بالجيزة
وزير الري: تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات على رأس أولويات العمل
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الأمم المتحدة ترفض مزاعم موسكو بأنها تعرقل رحلة الخبراء لمحطة زابوريجيا النووية
شولتس يشيد بأهمية توريدات الغاز النرويجي على طريق الاستغناء عن الغاز الروسي
ترامب: عملاء إف بي آي سرقوا جوازات سفري أثناء تفتيش منزلي
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مدرب الإسماعيلي: الزمالك تأهل بركلة جزاء.. وسعيد بأداء فريقي
زاها بعد التعادل مع ليفربول: كنا نعلم أنه لدينا عملا شاقا.. وأنا متفائل بهذا الموسم
أسامة نبيه: غياب الجماهير أثر على أداء الزمالك أمام الإسماعيلي
رأي
فن
الخميس.. حفل غنائي لأعمال محمد الموجي في ذكرى رحيله بأوبرا الإسكندرية
بشرى تطرح أحدث أغانيها الليل
شيرين تستعد لطرح أغنيتها الجديدة المترو
ويجز يضع شروطه لحضور حفله بالساحل الشمالي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
رئيس هيئة الطرق والكباري: لن ننتهي من طريق القاهرة – كيب تاون قبل عام 2024
فيديو.. رئيس شعبة الأرز: انخفاض السعر بنسبة 40% بحلول شهر سبتمبر المقبل
رئيس شعبة الدواجن: سعر طبق البيض المعلن 50 جنيها.. ويصل للمستهلك بـ58
حوادث وقضايا
قادمة ترانزيت.. ضبط 3 طرود تحوي مخدرات بمطار القاهرة الجوى
سيدة و4 رجال.. كشف ملابسات مقتل تاجر خردة داخل شقته في كرداسة
الداخلية توضح ملابسات حريق كنيسة الأنبا موسى: ماس كهربائي تعامل معه عامل الكنيسة
محدث- السيطرة على حريق بكنيسة الأنبا موسى الأسود دون خسائر بالجيزة
تليفزيون
حريق كنيسة أبو سيفين.. البابا تواضروس يشكر الجيران: كل شخص أد