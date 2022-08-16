شولتس يشيد بأهمية توريدات الغاز النرويجي على طريق الاستغناء عن الغاز الروسي

تعتزم ألمانيا والنرويج مواصلة توسيع نطاق التعاون بينهما في قطاع الطاقة.

وخلال أول زيارة له كمستشار للعاصمة النرويجية، أشاد شولتس اليوم الاثنين بأهمية توريدات الغاز النرويجي على طريق الاستغناء عن الغاز الروسي.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" أنا مسرور للغاية لأننا صار لدينا بوجود النرويج شريك آمن وديمقراطي وموثوق في إمدادات الطاقة الخاصة بألمانيا وأوروبا" مشيرا إلى اعتزام البلدين تعزيز التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وتبذل الحكومة الألمانية جهودا منذ شهور من أجل تعزيز الشراكات مع دول شمال أوروبا في مجال الطاقة حتى تتخلص من الاعتماد على واردات الغاز الروسي.

يذكر أن النرويج تعد أهم مورد للغاز إلى ألمانيا منذ أن قلصت روسيا توريداتها من الغاز بشكل كبير منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي.

من جانبه، تعهد ستور بمواصلة دعم بلاده لألمانيا وقال إن " النرويج تطمح لأن تكون موردا ثابتا للغاز لألمانيا"، لكنه أكد أن الغاز مجرد مصدر طاقة مستقر لعملية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وشارك شولتس وستور في وقت سابق في قمة لدول شمال أوروبا.

وفي المساء يعتزم شولتس التوجه إلى السويد، حيث يلتقي رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون لإجراء محادثة خاصة. ومن المقرر بعد ذلك أن يقوم بزيارة شركة "سكانيا" للشاحنات التي تتعاون مع "فولكس فاجن" الألمانية في مشاريع مشتركة لإنتاج شاحنات كهربائية.