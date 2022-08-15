تركيا: الموازنة العامة تسجل عجزا بقيمة 64 مليار ليرة في يوليو

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الاثنين، أن الميزانية المركزية للحكومة سجلت عجزا قدره 64 مليار ليرة (3.56 مليار دولار) في يوليو، بينما سجل العجز الأساسي 47.3 مليار ليرة.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعوض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها في ديسمبر لوقف تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار ليرة في يوليو، بحسب "مونت كارلو".

وسجلت الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام فائضا قدره 29.5 مليار ليرة، وفائضا أساسيا 180.9 مليار ليرة.

وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالليرة، 60.6 مليار ليرة في تلك الفترة.