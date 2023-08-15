القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين اثنين في مخيم عقبة جبر شرق الضفة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد مواطنين اثنين فجر اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر أريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة الفتى قصي عمر الولجي، 16 عاما، من سكان مدينة أريحا، ومحمد ربحي نجوم العمر، 25 عاما، وهو من سكان مخيم عقبة جبر، وإعلان مقتلهما بوقت لاحق.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم، الشاب محمد نصر أبو العسل، 20 عاما، من منزله.

وشيع حشد من الفلسطينيين في أريحا صباحا، جثماني قصي ومحمد، على وقع الهتافات والتكبيرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه باستشهاد قصي ومحمد فجر اليوم، "ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم عقبة جبر منذ مطلع العام الحالي 2023 إلى 11 شهيدا".