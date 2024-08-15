 بدء مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة تبادل الأسرى في الدوحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة تبادل الأسرى في الدوحة

وكالات
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 2:49 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 2:49 م

أفاد مسئول مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس، ببدء المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة تعد حاسمة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وتجري الجولة بمشاركة ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، فيما تغيب عنها حركة حماس.

من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى، إن وفد التفاوض المصري بالدوحة يبذل جهودًا مكثفة؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مصر جددت للأطراف كافة ضرورة إيجاد صيغة توافقية للوصول إلى هدنة بشكل عاجل.

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