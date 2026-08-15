رئيسة الوزراء اليابانية تتجنب زيارة ضريح ياسوكوني في ذكرى استسلام بلادها

تجنبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم السبت، زيارة ضريح ياسوكوني، المثير للجدل في العاصمة طوكيو، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعطاء أولوية للعلاقات الدبلوماسية مع الصين وكوريا الجنوبية.

ولكن تاكايشي لم تشر في خطابها بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، إلى الجرائم التي ارتكبتها بلادها في آسيا خلال الحقبة الاستعمارية، ولم تعرب عن أي ندم تجاهها.

واكتفت رئيسة الوزراء في خطابها بتقديم التعازي لضحايا الدمار الذي لحق بهيروشيما وناجازاكي وأوكيناوا، وكذلك للجنود الذين سقطوا في جبهات القتال الخارجية، مشيدة بتضحياتهم باعتبارها "أساس سلام وازدهار اليابان اليوم".

ولم تشر الكلمة من قريب أو بعيد إلى الفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية في آسيا، أو أي اعتذار عنها.

وقالت تاكايشي في خطابها: "ظلت اليابان، منذ نهاية الحرب، تساهم على نحو مستمر في السلام والازدهار العالميين، ولن نسمح أبداً بتكرار مأساة الحرب".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قام كل من وزير الدفاع شينجيرو كويزومي، ووزير آخر في الحكومة، وثلاثة من كبار مسئولي الحزب الحاكم، بزيارة الضريح.

وتعرضت زيارات الساسة اليابانيين للضريح، الذي يحيي أيضا ذكرى مجرمي الحرب العالمية الثانية، لانتقادات من الصين وكوريا الجنوبية اللتين تريان أنها خطوة تظهر عدم ندمهم على الفظائع التي ارتكبتها اليابان في زمن الحرب.

وكان كويزومي يتردد بانتظام على الضريح المثير للجدل لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحرب في اليابان في 15 أغسطس وفي مناسبات أخرى. ولكن في الوقت الذي يسعى فيه وزير الدفاع لزيادة القدرة العسكرية اليابانية ومبيعات الأسلحة في ظل حكومة تاكايشي المتشددة، فإن زيارته اليوم السبت تعتبر أكثر إثارة للجدل.

ولم يعلق كويزومي على الزيارة، وسار أمام الصحفيين في الضريح.

وقدم المسئولون الذين زاروا الضريح اليوم قرابين نيابة عن تاكايشي، في محاولة لتعويض غيابها واستمالة مؤيديها من التيار المحافظ.

يُذكر أن تاكايشي لم تزر الضريح منذ توليها منصبها، لكنها أرسلت قرابين في مناسبتين سابقتين.

وكان الاهتمام هذا الأسبوع منصبا على ما إذا كانت رئيسة الوزراء، التي قالت كثيرا إنها ستصلي في الضريح في الـ15 من أغسطس على الرغم من الجدل الدائر حوله، سوف تفي بتعهدها وتزور ياسوكوني اليوم السبت، عندما تحيي اليابان ذكرى استسلامها الذي أنهى الحرب قبل 81 عاما.