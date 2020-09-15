أحمد حلمي: جبت شبكة منى زكي من فلوس إعلان

قال الفنان أحمد حلمي، إن حماه والد الفنانة منى زكي، منحه مهلة عام لتوفيق أوضاعه بالنسبة للزواج، معلقًا: «حدد سعر للشبكة وقالي سنة وأرجع أشوفك عملت إيه».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أنه لم يتوقع أن ينجز شيئًا خلال هذه المدة، متابعًا: «بعد فيلم 55 إسعاف، جالي إعلان لشركة سألوني هتاخد كام قولتلهم رقم الشبكة، وافقوا عليه وشيلتهم على جنب».

وأشار إلى أنه بدأ بعد ذلك في البحث عن الشقة التي سيكنان بها إلى أن وجد شقة في منطقة المعادي، مستطردًا: «حسيت إني هبعدها عن أهلها في المهندسين، وفوجئت بصديق بيكلمني عن شقة في المنطقة حلوة وكبيرة».

وأوضح أن صاحب الشقة كان يريد المبلغ كاملًا دون تقسيط؛ بسبب مروره بضائقة مالية، راويًا: «قلت لصديقي يسأله لو فيه تقسيط وحصلت حاجة غريبة صاحب الشقة قاله خليه يجيلي المكتب».

ولفت إلى أنه لم يمتلك سوى 100 ألف جنيه في ذلك الوقت، مستطردًا: «قولتله هظبط فلوسي على أقساطك، وجاب عقد من مكتبه ومضى على العقد وقالي هات هدومك واقعد في الشقة، وقعدت أوضب فيها واحدة واحدة لحد ما خلصتها واتجوزنا، في حاجات بتحصل الإنسان ملوش دخل فيها خالص».