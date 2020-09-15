احتجاز 46 شخصا في فرنسا وإيطاليا لاتهامهم بتهريب المخدرات والأسلحة

أعلنت شرطة الدرك الإيطالية اليوم الثلاثاء أنه تم احتجاز 46 شخصا في ضربة قامت بها سلطات إنفاذ القانون في إيطاليا وفرنسا والتى نجحت في الكشف عن عصابة لتهريب المخدرات والأسلحة في عموم أوروبا.



وذكر بيان لشرطة الدرك الإيطالية أنه تم ألقاء القبض على 14 شخصا في إيطاليا و 32 شخصا آخرين في فرنسا ، وصادر ضباط إنفاذ القانون في البلدين أصولا تبلغ قيمتها نحو 900 ألف يورو (07ر1 مليون دولار).



وتم توجيه اتهامات إلى المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم في فرنسا بالانتماء إلى جماعة مسلحة والتآمر للإتجار في الأسلحة والمخدرات فضلا عن غسل الأموال والسرقة.



كما اتُهم المعتقلون في إيطاليا بتهريب الأسلحة والمخدرات ، فضلاً عن تزوير وثائق الهوية ومساعدة أحد الهاربين من عصابة " مافيا ندرانجيتا " على الاختباء من العدالة في فرنسا.



وقالت شرطة الدرك الإيطالية إن التحقيقات التى تركزت حول الروابط بين عصابة" مافيا ندرانجيتا "والخارجين على القانون في منطقة الريفيرا الفرنسية ، كشفت عن شبكة إجرامية تعمل في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وهولندا.