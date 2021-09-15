محكمة ألمانية ترفض طلب تعويضات إضافية بعد حادث تحطم طائرة جيرمان وينجز

رفضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية رفعتها عائلات ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة جيرمان وينجز قبل ستة أعوام.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات إضافية عن الألم والمعاناة.

ورفض قضاة المحكمة الإقليمية العليا في هام الاستئناف الذي قدمه العديد من أقارب الضحايا الذين طالبوا بتعويض إضافي قدره 30 ألف يورو (35446 دولارًا) من شركة لوفتهانزا، الشركة الأم لجيرمان وينجز.

وخلص المحققون إلى أنه في 24 آذار/مارس 2015، قام مساعد الطيار يتوجيه الطائرة عمدا إلى أحد جبال الألب الفرنسية، مما تسبب في مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 150 راكبا. وكان مساعد الطيار يعانى من الاكتئاب في وقت سابق.