البنك المركزي الأفغاني يطلق رسالة طمأنة بشأن القطاع المصرفي

قال البنك المركزي الأفغاني إن القطاع المصرفي في "حالة جيدة" و"آمن تماما"، حيث يسعى البنك إلى طمأنة الشركات المحلية حتى مع تجميد الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين لمليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، محمد إدريس، قوله في بيان اليوم الاربعاء: "في ضوء الوضع الاقتصادي للبلاد، فإن جميع البنوك ومشتقات العملات الأجنبية والشركات بما في ذلك التجار الوطنيون سوف تضبط عملياتها قريبا بطريقة طبيعية ومنتظمة وسوف تدير شؤونها التجارية بضمان كامل".



ومع ذلك، فمنذ استئناف العمليات المصرفية الشهر الماضي، أمر البنك المركزي البنوك بالحد من قيم السحب إلى 200 دولار في الأسبوع لكل عميل.



وتأتي تصريحات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في الوقت الذي طلبت فيه طالبان مساعدات إنسانية إضافية من المجتمع الدولي أمس الثلاثاء. وجمعت الأمم المتحدة تعهدات طوارئ تزيد على 2ر1 مليار دولار لمساعدة البلاد على التعافي من عقدين من الحرب.