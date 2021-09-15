وزير النقل يستعرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي

شارك وزير النقل كامل الوزير، في جلسة دور التمويل في دعم التعاون البيني الأفريقي العربي ضمن فعاليات مؤتمر "بناة مصر"، الذي انطلق هذا العام تحت شعار التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية، وحيث انعقدت الندوة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرض وزير النقل أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع النقل وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطط استراتيجية لكافة القطاعات لتتكامل مع بعضها لتقديم خدمة نقل نظيف ومستدام.

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية أوضح الوزير انه يتم نقل مليون راكب يوميا حاليآ ولدينا خطط مستقبلية لنقل 1.6 مليون راكب في عام 2024 لافتا الى. ان خطة تطوير السكة الحديد تعتمد على خمس محاور هي (الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والإشارات وال والعنصر البشري) منوها الى خطة تطوير الأسطول الحالي من العربات والجرارات بالتزامن مع شراء عربات وجرارات جديدة حيث تم التعاقد على260 جرار جديد وصل منهم حتى الآن 110 جرار وتم التعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب

وجارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية كما يتم تطوير الورش وامدادها بالمعدات الحديثة و يتم تأهيل وتدريب العنصر البشري بالتزامن مع إدخال أجيال جديدة يتم اختيارها وفقاً لاعلى معايير الاختيار حيث يتم الاستعانة بهيئه التدريب بالقوات المسلحه لاختيار افضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً و اجراء تدريب مكثف لهذه العماله الجديده على النحو التالي ( التدريب بالكليه الحربيه للمهندسين / والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين ثم التدريب بمعهد وردان وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل وكذلك التدريب الخارجي في الشركات المورده للوحدات المتحركة.

وأوضح أنه يتم الاهتمام بإدخال القطاع الخاص في مشروعات السكك الحديدية حيث تعمل الشركات المصرية مع الشركات العالمية في مجال الإشارات وغيرها من مشروعات البنية التحتية وكذلك في مجال تطوير المحطات والمزلقانات وأنه يتم الاتفاق مع كافة الشركات العالمية التي تنفذ مشروعات في قطاع النقل للعمل على توطين صناعة النقل في مصر، مضيفا أن هناك مشروعات جديدة مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد العاشر/ الروبيكي/ بلبيس وخط المناشي 6 أكتوبر منوها ان هناك مشروعات اخرى مطروحة للاستثمار مثل فصل قطاع نقل البضائع و تحويله الى شركة ضمن مخطط وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء علي الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية، وكذلك تحويل الورش الى شركات وإنشاء شركات للنقل المتميز تضم ٦ قطارات تالجو وعربات الدرجة الأولى المكيفة الروسي الجديدة وكذلك انشاء شركات لتجديد السكة او المشاركة مع شركة إيرتراك وإنشاء شركة للنقل السياحي وعربات النوم وشركة للامن والنظافة.

وعن مشروعات الجر الكهربائي أكد الوزير، أن مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة تقوم الشركات الوطنية المصرية بتنفيذ أعمال الجسور والأسوار والكباري المتقاطعة مع المسار في مشروع خط العين السخنة/ العلمين /مطروح كما ان سيمنز العالمية سيعمل معها شركات مصرية في أعمال السكة ومحطات الكهرباء مشيرا الى انه تم التعاون مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الأنفاق كما أن الخطين الرابع والسادس للمترو سيتم طرحهما على الشركات العالمية للتشغيل والإدارة كما ان الشركات المصرية هي التي تنفذ الأعمال المدنية للخط الرابع وكذلك للخط السادس مستقبلا.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة للنقل البحري فاننا نهدف الى تحويل مصر لتكون مركزا للتجاره العالميه واللوجستيات لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطه لتطوير كافه الموانىء المصريه و تنفيذ محطات متعدده الاغراض تتمتع باعماق كبيرة لاستيعاب واستقبال السفن ذات الاحجام الكبيره وكذلك تطوير الارصفه وربط هذه الموانئ البحرية بالموانئ الجافه والمناطق اللوجيستيه بوسائل النقل متعدد الوسائط حيث تنفذ مصر شبكة عملاقة من الموانئ الجافة (8 موانئ جافة) و5 مناطق لوجستية لافتا الى انه جاري العمل ف ميناء 6 أكتوبر الجاف وتتسابق الشركات المصرية والعالمية للفوز بتنفيذ ميناء العاشر من رمضان كما ان باقي الموانيء مطروحة للاستثمار.

وأكد وزير النقل أن القيادة السياسية وجهت بتدعيم الربط مع دول الجوار مشيرا الى ان شركه الجسر العربي للملاحة المملوكه لمصر والعراق والاردن تعمل بين نويبع العقبة وجارى العمل على تشغيل خط ما بين شرم الشيخ والغردقه كما أن الشركة القاهرة للعبارات المملوكة لمصر تعمل ما بين سفاجا المصريه و ضبا السعوديه و جارى العمل على شراء عبارتين جديدتين للعمل في اسواق اخرى مثل السوق الاوروبي كما ان هناك تعاون في مجال النقل البحري بين مصر وليبيا مضيفا الى ان هناك قطار سريعا سيصل من العين السخنه حتى مطروح ثم سوف يمتد بعد ذلك خط السكه الحديد الى السلوم ثم الى بنغازي ثم الى طرابلس في مراحل لاحقه اما عن الربط مع السودان فقد انتهت هيئه تخطيط مشروعات النقل من الدراسه لخط سكه حديد اسوان/ توشكا /وادي حلفا وهي محطه تبادليه كما ان هيئه وادي النيل للملاحه تربط بين مصر والسودان وتقوم مصر حاليا بتطوير رصيف وادي حلفا بتكلفه 150 مليون جنيه كما تعمل على تكريك مجرى نهر النيل داخل البحيره لزياده و تسهيل حركه التبادل التجاري بين مصر والسودان كما ان هناك محور هام يتم تنفيذها حاليا هو محور القاهره كيب تاون والذي يعتبر طريق الصعيد الصحراوي الغربي جزءا منه وحيث تم الانتهاء من من المرحله الاولى منه بطول 230 كيلو متر في المسافه من القاهره حتى المنيا وجاري العمل في المراحل الاخرى مثل المنيا ديروط والسباعيه/ ادفو/ اسوان ثم ان هناك خط بري بين مصر وتشاد مروراً بليبيا والذي انتهت دراساته ومن المتوقع ان يتم التنفيذ مطلع العام المالي القادم.