وزير خارجية الكونغو يصل السودان للتباحث حول تدابير استئناف مفاوضات سد النهضة

يصل العاصمة السودانية الخرطوم، بعد ظهر اليوم، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية - رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي - كريستوف لوتوندولا، على رأس وفد من الرئاسة والخارجية الكونغولية وخبير من الاتحاد الإفريقي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صباح الأربعاء، تأتي زيارة الوزير في إطار جولة تشمل إثيوبيا والسودان ومصر؛ للتباحث حول التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة.

ويلتقي وزير خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية، خلال الزيارة، بالدكتورة مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، وعدد من كبار المسؤولين.