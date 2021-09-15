خليفة ميركل المحتمل يقدم خطة اقتصادية لكبار رجال الأعمال

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مع دخول الحملة الانتخابية في ألمانيا مراحلها النهائية، يعتزم مرشح التحالف المسيحي (يمين الوسط) للمنافسة على المستشارية، أرمين لاشيت، تحديد النقاط الرئيسية في سياسته الاقتصادية والمالية اليوم الأربعاء.

وإلى جانب زميله الحزبي، فريدريش ميرتس، يخطط لاشيت لمخاطبة اتحاد أرباب العمل "زود فيست ميتال" في شتوتجارت، عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا، بشأن سياساته التوجيهية المنتظرة بالنسبة للاقتصاد.

جدير بالذكر أن ميرتس - 65 عاما- عضو في فريق لاشيت الانتخابي ويحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي ومجتمع رجال الأعمال في ولاية بادن-فورتمبرج.

وكان الكثيرون في المنطقة يفضلون أن يكون ميرتس مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على المستشارية.

وكان لاشيت، الذي يتعرض لضغوط شديدة في المعركة الانتخابية بسبب تخلف حزبه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) في استطلاعات الرأي، استبعد بالفعل تطبيق تخفيضات ضريبية على نطاق واسع.

وقال لاشيت مؤخرا إن برنامجه الانتخابي يدور حول تقليص القيود الروتينية والاقتصادية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.