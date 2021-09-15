أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان له اليوم - عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وأكد البرلمان العربي، وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.