الحضري: صفقات الأهلي أقوى من الزمالك

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أكد عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، أن صفقات الأهلي أقوى من صفقات الزمالك، قبل لقاء السوبر الأفريقي الذي سيجمع الفريقين نهاية شهر سبتمبر الجاري.

قال عصام الحضري في تصريحات لبرنامج «يا مساء الأنوار» على قناة «أم بي سي مصر 1»:" وجهة نظري أن الصفقات التي أبرمها الأهلي أقوى من صفقات الزمالك".

أضاف الحضري:" قميص الزمالك الذي خاض به لقاء الشرطة الكيني بالكونفدرالية لا يليق بالقلعة البيضاء".

ومن المقرر أن يقابل الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري، على ملعب «المملكة أرينا»، في المملكة العربية السعودية.