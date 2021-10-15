



ردّ المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، على بعض الآراء التي تعتبر المهرجان مجرد فساتين للفنانات.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية عبر شاشة "on"، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من المهرجان، اليوم الجمعة: "اللي بيقول كده بيصعب عليا.. دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عاوزين يشوفوا جمال أو فرح".

وأضاف: "الناس دي عاوزة ترجعنا للوراء.. أنا غيَّاظ، باحس إننا كل ما نتقدم للأمام ونعرض الحرية والثقافة بتاعتنا والإبداع بتاعنا هم يتململوا في مكانهم.. إن شاء الله يموتوا بغيظم".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.