5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في مُحافظة "سلفيت" بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إصابتين خطيرتين، إحداهما في الصدر، وصلتا مستشفى "سلفيت" الحكومي.

ومن جهته، قال إبراهيم عاصي، رئيس بلدية قراوة بني حسان، في تصريح صحفي، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، وتصدي المزارعين وسكان البلدة لهم.

وبدوره، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اقتحام مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب "سلفيت" في محاولة للاستيلاء على معدات زراعية ومصادرة الأرض وطرد أهل القرية منها.

وقال فتوح إن عملية التسارع والتسابق اليومي بإراقة دماء الفلسطينيين تعبر عن عقلية ومنهج الإجرام للحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل أسست كيانها على المجازر والقتل وتزوير الحقائق والتاريخ لتصبح دولة خارجة على القانون تنتهك ‏كل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، لأنها وجدت المجتمع الدولي ومنظماته المكلفة بحماية الشعوب تحت الاحتلال توفر لها الحماية من الملاحقة والمساءلة القانونية.