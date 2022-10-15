رابع شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

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ارتقى شهيد فلسطيني رابع برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، إنها أبلغت عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد شاب يبلغ (٢٣ عاماً)، برصاص جيش الاحتلال قرب مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.

وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت مصادر طبية باستشهاد طبيب فلسطيني يبلغ (43 عاما) ويشغل منصب رئيس وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة، متأثرا بإصابته بعيار ناري إسرائيلي في جنين.

وبحسب المصادر أصيب الطبيب بعيار ناري اخترق رأسه، أطلقه عليه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى جنين الحكومي.

كما استشهد شاب يبلغ (20 عاما) من مخيم جنين للاجئين وأصيب 5 آخرون ومسعفان، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

فيما أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فتى يبلغ (17 عامًا) من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة خلال اعتقاله من الجيش الإسرائيلي في الرابع من سبتمبر المنصرم في منطقة الأغوار.

وبحسب إحصائيات فلسطينية، استشهد نحو 170 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري منهم أكثر من 110 في الضفة الغربية المحتلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تصاعد في التوتر الميداني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.