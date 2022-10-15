البرلمان العربي يشيد بإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أشاد البرلمان العربي، اليوم السبت، بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، والتوقيع على وثيقة "إعلان الجزائر" باعتبارها خطوة إيجابية ومهمة.

وقال البرلمان، في بيان صحفي اليوم، إن الإعلان يعد "خطوة على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني، ويمثل ورقة قوة للموقف الفلسطيني، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال للبدء بعملية سياسية جادة وحقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وأضاف أن "هذا الإعلان جاء استجابة لجهود الجزائر، التي نجحت في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين"، مثمناً عالياً "ما تقوم به الجزائر من جهود مقدرة لرعاية ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية يضاف لجهود الدول العربية في هذا الأمر خاصة جهود جمهورية مصر العربية، وتأسيس شراكة حقيقية بين أبناء الشعب الفلسطيني للوصول إلى نهاية حقبة الانقسام، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وأكد البرلمان العربي دعمه وتأييده للجهود التي تقوم بها دولة الجزائر في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، مناشدا الفصائل الفلسطينية بـ"العمل بجدية على تنفيذ ما جاء بوثيقة إعلان الجزائر لاستعادة الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية".

وكانت الفصائل الفلسطينية وقعت في العاصمة الجزائرية، أول أمس الخميس، "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية"، المنبثق عن مؤتمر "لم شمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، الذي أشرف عليه فريق العمل الجزائري.