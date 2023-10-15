لندن: لوجستيات السكك الحديدية مازالت تمثل عنصرا حيويا في الحفاظ على الغزو الروسي لأوكرانيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن لوجستيات السكك الحديدية مازالت تمثل عنصرا حيويا في الحفاظ على الغزو الروسي، حيث تستخدم روسيا شبكات السكك الحديدية الخاصة بها لنقل الذخيرة والدروع والوقود والأفراد إلى أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن شبكة السكك الحديدية في أوكرانيا المحتلة، لا تزال سليمة إلى حد كبير، ولكنها معرضة للاعتراض المتقطع من جانب المدفعية الأوكرانية والصواريخ الجوية وأعمال التخريب.

وفي الصراعات السابقة، كان إنهاك النقل بالسكك الحديدية يتطلب هجوما مركزا ومستمرا ومتكررا من جانب القوات الجوية والبرية أو كليهما، بحسب ما ورد في التقييم.

ويكاد يكون من المؤكد أن روسيا تواصل صيانة خطوط السكك الحديدية الخاصة بها في أوكرانيا وتحسينها، كما تقوم ببناء خط سكة حديد جديد مؤدي إلى ماريوبول، وهو ما سيؤدي إلى تقليل وقت السفر بالنسبة للإمدادات المنقولة إلى جبهة زابوريجيا.

وتلجأ روسيا إلى مقاولين ومعدات مدنية للإنتهاء من هذا المشروع، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعقيد جهود الاستهداف والحفاظ على قدرات قوات السكك الحديدية العسكرية، من أجل القيام بمهام عاجلة في أماكن أخرى.

ويقع الخط الجديد ضمن النطاق النظري لأنظمة الضربات الأوكرانية بعيدة المدى.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل ضدها .