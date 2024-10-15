96 شركة كورية جنوبية تشارك في معرض للشركات الناشئة بدبي

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء مشاركة 96 شركة كورية جنوبية في معرض للشركات الناشئة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوزارة إنها فتحت جناح كوريا الجنوبية المشترك للتكنولوجيا الرقمية خلال معرض "إكسباند نورث ستار" المخصص للشركات الناشئة في دبي لتقديم تكنولوجيا الشركات الكورية وخدماتها الواعدة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن شركات كورية أبرمت صفقات تصدير بقيمة 4 ملايين دولار، بما في ذلك منتجات رعاية صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي من شركة "كور موفمنت"، وبرنامج أمن ذكي من شركة "جينيونس"، وبرنامج متعلق بصناعة الإقامة من شركة "إتش 20 هوسبيتاليتي" على هامش معرض الشراكة الرقمية بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط، الذي جمع الشركات والمستثمرين في الشرق الأوسط.

كما وقعت كل من شركتي "أيون كوميونيكيشنز" و"ريكون لابز" مذكرات تفاهم مع شركات محلية.