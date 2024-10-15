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كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.897 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.968 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024.

وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطي MO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي وصل إلى 1.260 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.269 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024.

أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 637.119 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 699.648 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

وحقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فائضا للشهر الخامس على التوالي بقيمة 10.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر بما يعادل 505.074 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار دولار بما يعادل ( 499.269 مليار جنيه) بنهاية شهر أغسطس.