تلقت إسرائيل ضربة استراتيجية قوية نفذها حزب الله اللبناني، مساء الأحد، والتي استهدفت قاعدة عسكرية قرب بنيامينا جنوبي حيفا.

وتعد ضربة حزب الله هي الأكثر شدة وعنفا منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها الأخير على لبنان، كان آخره غارتين إسرائيليتين طالتا مساء الخميس منطقة النويري وسط بيروت، ومنطقة رأس النبع، سُمع صداهما بشكل واسع في العاصمة اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أول أمس الأحد، أن 3 طائرات بدون طيار تم إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل، مؤكدة أن واحدة منها اخترقت عمق إسرائيل وسقطت قرب بلدة بنيامينا بجنوب حيفا، حيث لم يتم تفعيل أي إنذارات.

وفتحت عملية حزب الله النوعية التساؤلات العديدة بشأن المسيرات والطائرات بدون طيار، ومنها معلومات حول سوقها العالمي وأبرز التجارب الدولية في إنتاجها في السنوات الأخيرة في الأغراض العسكرية والمدنية:

-الإمارات

على مستوى المنطقة العربية، تأتي تجربة دولة الإمارات من بين الأبرز في صناعة المسيرات، حيث أسس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة شركة إيدج في عام 2019، والتي أصبحت شركة عملاقة في مجال الدفاع، تضم 6000 موظف وأكثر من 25 شركة تابعة، وفي عام 2020 أصبحت الشركة الـ22 من حيث حجم مبيعات الأسلحة بمبيعات بلغت 4.75 مليار دولار أمريكي، حسبما ذكر موقع" تايمز أيرو سبيس" المتخصص في أخبار الطيران والدفاع.

ومن المتوقع أن يحقق سوق الطائرات بدون طيار في الإمارات العربية المتحدة إيرادات بقيمة 4.4 مليون دولار أمريكي في العام الجاري، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع من السوق معدل نمو سنوي قدره 1.21%، وفقا لمنصة "ستاتيستا" المتخصصة في الإحصائيات والتقارير.

وطورت الشركات الإماراتية عدة طرازات من الطائرات المسيرة، منها طراز "Wing Loong" (الجناح الطويل): وهي طائرة مسيرة استطلاعية وهجومية من إنتاج شركة "ADASI" بالتعاون مع شركة "UST" الصينية، تتمتع بقدرة كبيرة على جمع المعلومات وتنفيذ عمليات ضرب دقيقة.



طراز "Yabhon United 40" (يابهون يونايتد 40)، يعتبر هذا الطراز من الطائرات المسيرة المتقدمة التي تستخدم في مجالات الاستطلاع والمراقبة بجودة عالية، ويمكنها أداء مجموعة متنوعة من المهام بكفاءة.

كما تم تصميم طائرة جارموشا بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي "VTOL" للقيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وهي مزودة بأنظمة بدون طيار متطورة يمكنها تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام لتلبية متطلبات قوات الدفاع والأمن.

وتعتبر طائرة "جرموشا" من الطائرات بدون طيار التكتيكية التي يمكن نشرها في جميع الظروف الجوية ليلاً ونهاراً، وعلى ارتفاعات تتراوح من مستوى سطح البحر إلى 10000 قدم.

وتتميز جرموشا بقدرات نظامية تجعلها مثالية لمهام المراقبة والاستطلاع والاستخبارات والتقييم في ساحة المعركة، وتمنحها سعة الحمولة ومواصفات الأداء وظائف واسعة، مما يجعلها منصة مثالية للمراقبة البحرية والرصد والبحث والإنقاذ ومهام الحرب الإلكترونية، وفقا لموقع "آرمي ريكوجنيشن".

-تركيا

أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة واحدة من القوى العالمية في صناعة الطائرات المسيرة، وذلك من خلال عدد من الشركات الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة مثل "Baykar ماكينا" و"روكيتسان" و"توركيش آيروسبيس إندستريز" وغيرها.

ومن أبرز طرازات المسيرات التي تنتجها تركيا:

ـ Bayraktar TB2 بيرقدار



يُعتبر ""Bayraktar TB2 واحدًا من أشهر طرازات المسيرات التركية، وهو طائرة مسيرة متعددة المهام تستخدم للرصد والاستطلاع والهجوم، ويتمتع هذا الطراز بقدرة كبيرة على استهداف الأهداف البرية والبحرية.

ـ Anka آنكا



طائرة مسيرة متوسطة إلى طويلة المدى تنتجها شركة Turkish Aerospace Industries. تتميز Anka بقدرتها على العمل في ظروف جوية متنوعة وتوفير معلومات دقيقة للجيش التركي.

ـAkıncı آنقجي

يُعتبر Akıncı طائرة مسيرة طويلة المدى والطاقة الكبيرة ذات استطلاع متقدم وقدرات هجومية محسنة، تم تصميمها لتنفيذ مهام تحديد الأهداف وتدميرها بدقة عالية.

وذكر "مركز الأمن الأمريكي الجديد"، أن تركيا أصبحت أكبر مورد للطائرات العسكرية المسيرة على مستوى العالم منذ عام 2021.

وكشف تقرير صادر عن المركز أن تركيا تصدرت سوق الطائرات المسيرة الاستطلاعية والمسلحة على المستوى العالمي، متجاوزة بذلك دول مثل الصين والولايات المتحدة وإيران.

وعن التجربة، يقول وزير الصناعة التركي فاتح قاجر في حوار لشبكة "الجزيرة": نحن نعمل بجدية في هذا المجال منذ حوالي 20 عامًا، بدأنا أولا بتطوير طائرة بدون طيار صغيرة تزن 5 كيلوجرامات، كانت تمثل نسخة مصغرة من بيرقدار، أول طائرة بدون طيار محلية ووطنية وأصلية في تركيا، والتي تم تصدير أول نسخة منها إلى قطر عام 2012.

وأضاف الوزير التركي، "نصدّر الطائرات بدون طيار إلى 40 دولة حول العالم، بما في ذلك 5 دول أعضاء في حلف "الناتو"، وفي إفريقيا على وجه الخصوص، طائراتنا المسيرة تحمي وتراقب الأجواء في كل هذه الدول التي نصدر لها".

ووفقا لبيانات رسمية تركية، وقَّعت شركة "بايكار" المنتجة للمسيرات في عام 2022 عقود تصدير مع 27 دولة، بإجمالي عائدات بلغت 1.18 مليار دولار، وأبرز المُشترين أوكرانيا، وبولندا، وأذربيجان، والمغرب، والكويت، والإمارات، وإثيوبيا، وتركمانستان، وقرغيزستان، ورومانيا، وألبانيا.

-إيران

تأتي إيران ضمن قائمة الدول البارزة في صناعة المسيرات، ففي أكتوبر الماضي أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار عن الطائرة المسيرة "مهاجر 10"، وقالت إنها قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة على ارتفاع يصل إلى 7 آلاف متر بسرعة 210 كيلومترات، كما أنها قادرة على تنفيذ عمليات في مدى يصل إلى 2000 كيلومتر.

ووفقا لبي بي سي، اعتمدت على موارد محلية في تصنيع الطائرات المسيرة لأنها أقل كلفة للبلاد التي تقبع تحت العقوبات الاقتصادية.

وتضيف هيئة الإذاعة البريطانية، أن إيران بدأت في تطوير برامج للطائرات المسيّرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، خلال الحرب ضد العراق "1980-1988".

وأثار برنامج طهران الطموح لإنتاج الطائرات المسيرة وتصدير عدد منها إلى روسيا حنق الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على شبكة من 10 كيانات و4 أفراد متمركزين في إيران، وماليزيا، والصين، وإندونيسيا، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك لقيامهم بتسهيل بيع إيران مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ، لطائرات مسيرة أحادية الاتجاه تنتجها منظمة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، والضلوع في تزويد الحوثيين بمسيرات استهدفت بها السفن الأمريكية في البحر الأحمر.