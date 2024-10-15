إبراهيم عيسى عن زيارة ولي العهد السعودي لمصر: تعبر عن محور السلام والاعتدال

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر لها دلالات كثيرة ومهمة للغاية.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن هذه الزيارة بدت مفاجئة أو لم تكن مُدرجة على أجندة الإعلام المصري والعربي وهو ما أعطاها أهمية أكثر.

وأوضح أن الزيارة تعبر عن مشهد غاية من البلاغة السياسية، مؤكدا أن هذه الزيارة والمباحثات التي أجريت خلالها، تعبر عن محور السلام والاعتدال والعقل في الإقليم العربي.

وشدد على أن هذه الزيارة تعبر عن مناعة هذا المحور، ومناعة العلاقة بين دول الاعتدال، وأن هناك حصانة قوية بهذا التحالف والتعاون والرؤية المشتركة.

ونوه بأن مصر والسعودية والإمارات تشكل ثلاثيا حقيقيا في إرساء روح ودعائم الاعتدال والتعقل والرغبة في السلام والتنمية واستقرار الشعوب والأوطان، وهو ما يأتي وسط حالة من الاضطراب المحتدم الهائل في الواقع العربي، والممتد على مساحة جغرافية وصفها بالمزعجة والمرعبة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ولي العهد السعودي في مطار القاهرة الدولي. ورافق الرئيس ضيفه إلى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً تبعه اجتماع موسع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووفدي البلدين.

وأكد الرئيس السيسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، مشدداً على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما تم الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيسي وولي العهد لتعزيز العلاقات المؤسسية بين البلدين.