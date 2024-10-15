مكتب نتنياهو: إسرائيل تستمع لأمريكا ولكنها تتخذ قرارتها بنفسها

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية سوف "تستمع لآراء الولايات المتحدة" ولكنها في النهاية تتحرك وفقا لمصالحها الوطنية.

ويأتي البيان ردا على تساؤلات أثارها تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، استنادا لمسئولين لم تفصح الصحيفة عن هوياتهم.

وذكر التقرير أن نتنياهو قال للرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل تعتزم استهداف منشآت عسكرية إيرانية، دون الأهداف النووية أو النفطية.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يعد "لشن هجوم مضاد أكثر تقيدا" ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل منذ أسبوعين.

وهناك مخاوف أن الشرق الأوسط يقف على شفا حرب إقليمية شاملة في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

ويسود الغموض بشأن كيفية رد إسرائيل على المئات من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران عليها مطلع أكتوبر الجاري.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مختصر "نستمع لآراء الولايات المتحدة، ولكننا سوف نتخذ قرارانا النهائي وفق مصالحنا الوطنية".